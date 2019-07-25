Нужно нарисовать иллюстрацию в сказочном стиле. Мини-картина. Плюс немного текста. Образец предоставлю в бумажном виде(фото) и объясню детали. Нужно "срисовать" иллюстрацию и "перевести" её с бумажного формата в электронный. Придумывать ничего не нужно. ...
Ищу иллюстратора для создания макета листовок частного детского сада
Ищу иллюстратора для Разработки макета листовок частного детского сада.
Пример, деток по краям листовки во вложении.
прикреплён текущий макет... из него по ТЗ надо сделать новый.
Листовки - нежный фон, возможно голубой или переход от голубого к розовому . По краям детки в саду (примерно такие как во вложении) Лицевая сторона - Лого в белом цвете или оттенке светлого, ниже текст светлого оттенка. Текст должен нести в себе информацию о том, что мы открываетесь с сентября, у нас поменялась образовательная программа, и у нас есть спец условия для первых 10 мам. Оборотная сторона - тот же фон и информация:- Сколько детей вместимость- Как делятся группы - Какие спец занятия есть для детей- Отдельная билингво группа* ( под звездочкой указано что билингво Группа начнет работать от 4 детей максимум7 )- питание (программу питания для детей разрабатывает детский диетолог) - видеонаблюдение - безопасность
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