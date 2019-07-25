Ищу иллюстратора для создания макета листовок частного детского сада

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Ищу иллюстратора для Разработки макета листовок частного детского сада. 

Пример, деток по краям листовки во вложении.

 прикреплён текущий макет... из него по ТЗ надо сделать новый.

 Листовки - нежный фон, возможно голубой или переход от голубого к розовому . По краям детки в саду (примерно такие как во вложении) Лицевая сторона - Лого в белом цвете или оттенке светлого, ниже текст светлого оттенка. Текст должен нести в себе информацию о том, что мы открываетесь с сентября, у нас поменялась образовательная программа, и у нас есть спец условия для первых 10 мам. Оборотная сторона - тот же фон и информация:- Сколько детей вместимость- Как делятся группы - Какие спец занятия есть для детей- Отдельная билингво группа* ( под звездочкой указано что  билингво Группа начнет работать от 4 детей максимум7 )- питание (программу питания для детей разрабатывает детский диетолог) - видеонаблюдение - безопасность 

6 лет назад
guest_15643088391024
6 лет в сервисе
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6 лет назад

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