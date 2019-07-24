Художники для создания комиксов.

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Закрыт37 заявок771 просмотр

Добрый день. 

Ищем художников для создания комиксов и постеров. 

Мы предоставляем сценарий для комикса/описание идеи для постера, а также фотографии людей, которых надо будет изобразить как различных супергероев. 

В приложении образец иллюстрации, чтобы вы поняли стиль и уровень детализации. 

Важно - мы не вставляем обработанные в фотошопе лица в существующие рисунки, мы каждый раз создаем новые иллюстрации на разные темы. 

Дайте знать, если у вас есть опыт работы в подобном стиле (с примерами). 

Обязательные требования:

Базовый английский (чтобы понимать сценарий/описание идеи, говорить будем на русском). 

Пунктуальность.

Спасибо.

6 лет назад
russellart
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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