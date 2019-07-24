Художники для создания комиксов.

Добрый день.

Ищем художников для создания комиксов и постеров.

Мы предоставляем сценарий для комикса/описание идеи для постера, а также фотографии людей, которых надо будет изобразить как различных супергероев.

В приложении образец иллюстрации, чтобы вы поняли стиль и уровень детализации.

Важно - мы не вставляем обработанные в фотошопе лица в существующие рисунки, мы каждый раз создаем новые иллюстрации на разные темы.

Дайте знать, если у вас есть опыт работы в подобном стиле (с примерами).

Обязательные требования:

Базовый английский (чтобы понимать сценарий/описание идеи, говорить будем на русском).

Пунктуальность.

Спасибо.