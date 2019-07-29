Создать персонажа для приложения

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Закрыт22 заявки605 просмотров

Необходимо разработать дизайн персонажа для нового мобильного приложения. 

Персонаж - ленивец.

Одежда не нужна.

Эмоции - легкая улыбка, максимально доброжелательное выражение лица. 

Стилистика - необходимо проработать несколько вариантов, а именно: 

1. Ленивец-хипстер

2. Ленивец, максимально очеловеченный

3. Обыкновенный ленивец 

Образ должен быть достаточно минималистичным, излишняя мультяшность ни к чему. 

Примеры не креплю, опирайтесь на собственную фантазию и изобретательность. 

Свяжусь с потенциальными исполнителями 29.07.2019.

6 лет назад
MihailZhuravlyov
Михаил 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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