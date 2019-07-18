Требуются рисунки цветными карандашами для сайта, на котором будут предлагаться уроки по изучению русского языка для англоязычных. На каждый урок нужен небольшой рисунок карандашами, несложный, но дающий представление об уроке. На одном рисунке может быть ...
Создать набор векторных стикеров
Необходимо отрисовать набор векторных стикеров по примеру в приложении.
Всего необходимо около 200 стикеров в формате ai или eps вписанные в квадратную область (примером 500х500px).
ТЗ будет в виде подготовленных реферевсов с позами, на одного персонажа будет около 15-18 стикеров (пример рефереса в атаче).
С вас цена + примерные сроки на одно изображение, чтобы в общем понять сколько займет времени вся работа.
Обязательно портфолио с примером аналогичных работ!
Заявки фрилансеров
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