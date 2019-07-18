Создать набор векторных стикеров

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Закрыт7 заявок317 просмотров

Необходимо отрисовать набор векторных стикеров по примеру в приложении.

Всего необходимо около 200 стикеров в формате ai или eps вписанные в квадратную область (примером 500х500px).

ТЗ будет в виде подготовленных реферевсов с позами, на одного персонажа будет около 15-18 стикеров (пример рефереса в атаче).

С вас цена + примерные сроки на одно изображение, чтобы в общем понять сколько займет времени вся работа.

Обязательно портфолио с примером аналогичных работ!

6 лет назад
kitsunet
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2 года назад

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