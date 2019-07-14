Необходимо отрисовать модели с существующий, необходимо изменить ракурс и цветовую гамму (подобрать цвет на все модели похожий) для сайта Модели связаны с горно-шахтным оборудованием (дробилки, грохота, конвейера и т.д.) всего около 7 моделей, необходима ...
Макет печати купонов
Необходимо сделать макет для печати отрывных подарочных купонов:
1. Размер купона 5x15 см
2. На листе А4 разместить 5 купонов - однообразных, немного отличающихся - на усмотрение дизайнера. Текст поставить заготовку, чтобы я сам смог потом его поменять. Предусмотреть отступ для перфорации
3. Сделать заглавный лист (все купоны потом будут вырезаны и скреплены).
Вот пример, как реализовано, но не нужно копировать:
https://shtuki.ua/chekovaya-knizhka-zhelaniy-dlya-nego-.html
Подробнее опишу исполнителю - что и где должно быть предусмотрено.
Но вижу это как простую задачу на 2-3 часа.
Заявки фрилансеров
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