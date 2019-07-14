Макет печати купонов

Необходимо сделать макет для печати отрывных подарочных купонов:

1. Размер купона 5x15 см

2. На листе А4 разместить 5 купонов - однообразных, немного отличающихся - на усмотрение дизайнера. Текст поставить заготовку, чтобы я сам смог потом его поменять. Предусмотреть отступ для перфорации

3. Сделать заглавный лист (все купоны потом будут вырезаны и скреплены).

Вот пример, как реализовано, но не нужно копировать:

https://shtuki.ua/chekovaya-knizhka-zhelaniy-dlya-nego-.html

Подробнее опишу исполнителю - что и где должно быть предусмотрено.

Но вижу это как простую задачу на 2-3 часа.