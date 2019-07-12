Добрый день! Необходимо переконвертировать лого с CDR в DXF формат. В комментарии напишите, пожалуйста, об опыте подобных задач выполненных вами и стоимость за это задание.
Персонаж для сайта.
Нужен персонаж для сайта. Сайт занимается автосервисом или продажей запчастей. Два в одном. Персонаж в виде механик-продавец авто запчастей.
Заявки фрилансеров
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