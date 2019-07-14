Отредактировать EPS картинку

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок282 просмотра

Есть картинка в EPS. Надо удалить лишнее и сделать JPG

6 лет назад
Dux
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$5
1 день
Работа сделана качественно и в срок Спасибо
Четкая постановка задачи, моментальная оплата. Приятно работать. Рекомендую как заказчика. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад

  • Похожие заказы

  • Шеврон-эмблема

    Необходимо изготовить эмблему военно-транспортных органов. На фото старый образец. Необходимо принципиально новый. В образце должны присутствовать 4 вида транспорта авто, воздушный, ж.д. и морской.

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Иллюстрация для explainer video

    Добрый день мы ищем иллюстратора для постоянных проектов под анимационные ролики. сториборд предоставляем.  Если вам интересно, пожалуйста, свяжитесь со мной по имейл. И укажите стоимость одной иллюстрации. В прикреплённых файлах вы можете ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно нарисовать картинки для статьи на блог

    Всем привет. Поскольку текст намного лучше читается с правильно подобранными тематическими картинками и изображениями, то и для моей статьи необходимо аналогичное оформление. Файл с примером того как должна выглядеть та или иная картинка будет во ...

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать объёмную и информативную иллюстрацию с описанием услуг

    Как должна выглядеть иллюстрация(можно в несколько картинок, хедер/мэйн/футер, на усмотрение): красивый объёмный фон(из игры World of Warcraft), на фоне текстом(красивый качественный шрифт) будет несколько разделов(описание компании, виды 5-10 услуг, цены на них, контакты). Т.е ...

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовать обложку

    Нарисовать обложку в развороте по аналогии как на блокнотах (картинки 1,2,3) но с такими изменениями: 1) круг нарисовать по образцу картинки 4 2) вместо фигуры внизу, фигуру по образцу картинки номер ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Отрисовка элементов для игры

    Нужно сделать иллюстрации и отрисовать страницы интерфейса для мобильной игры (по типу Pokemon Go). Нужны оригинальные игровые элементы (сейфы, монеты и тп) а также страницы с меню. Детали и макеты скину в личку, оставляйте ваши заявки, ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать аватарку для Телеграмм-канала

    $8

    Аватарка должна быть выполнена в анимационном стиле. Требуется изображение кассетного магнитофона (ракурс спереди),  на верхнюю часть которого "облит" ягодный джем. + необходимо будет добавить тег на изображение

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оригинальный дизайн буклета - пряничный человечек

    Требуется нарисовать логотип в виде пряничного человечка и сверстать макет буклета для размещения текста с описанием, и подобрать цветовую гамму, "рыба" макета приложена. Хотелось бы увидеть не точное повторение макета, а доработанную с оригинальной иллюстрацией ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Превью

    Ищу того кто классно рисует превью Здравствуйте задаю тему, пенсии плохие новости для пенсионеров, пришлите образец как вы это видите, мне нужны уникальные превью которые не встретишь!

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • AdRiver Поделиться: Нужен графический дизайнер для коллажа или сюжета

    Требуется графический дизайнер или художник (иллюстратор) для создания коллажа или сюжетной графики, для шапки лэндинга, картинка частично будет анимироваться, сюжет, бал 18 века, Российская империя. Пример действия, а не стиля, прикреплены, работа очень срочная, оставляете ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад