AdRiver Поделиться: Нужен графический дизайнер для коллажа или сюжета

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Закрыт1 заявка303 просмотра

Требуется графический дизайнер или художник (иллюстратор) для создания коллажа или сюжетной графики, для шапки лэндинга, картинка частично будет анимироваться, сюжет, бал 18 века, Российская империя. Пример действия, а не стиля, прикреплены, работа очень срочная, оставляете скайп для связи и цену.

6 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов(-1)

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