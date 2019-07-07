Ищем иллюстратора: Серия Пасхальных и Рождественских иллюстраций

О НАС: Частная студия комплексных креативных решений.

Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций.

*** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". ***

Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества.

ЗАДАЧА:

Нарисовать серию иллюстраций для Рождественских и Пасхальных сюжетов.

Созданные вами иллюстрации буду использованы для широкоформатных биг-бордов, поэтому исходное разрешение иллюстраций должно быть достаточно высоким.

Каждая тематическая серия (Рождество или Пасха) будет состоять из 3-4 иллюстраций в одном стиле и манере исполнения.

Примеры возможных Композиций есть в прикрепленных файлах.

НА ЗАМЕТКУ: в этих Примерах показаны возможные варианты Композиций. Стилистика исполнения безусловно может отличаться и мы ждем выполнения всех иллюстраций в вашем оригинальном стиле.

Поэтому, для того, чтобы нам было удобнее и более точно понять в каком ключе эта работа будет выполнена лучше именно вами - присылайте нам ваши наиболее сильные работы в ответ.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ:

• нарисовать иллюстрации с использованием компьютерной графики

• передать исходные материалы в формате png

ПО ОПЛАТЕ:

Указанный Бюджет и Срок относится к каждой иллюстрации в отдельности. Сроки и бюджет можно также обсудить и согласовать лично.

Мы также готовы обсудить исключительный бюджет в случае необходимости, однако при этом в равной степени ожидаем видеть подтверждение исключительности и силы вашего портфолио :)

ПОЖЕЛАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

• объемное портфолио

• навыки работы с Adobe Photoshop / Adobe Illustrator и/или Corel

• креативность/аккуратность/четкое соблюдение ТЗ и дедлайнов/самостоятельность

• знание основ живописи и рисунка, колористики, композиции

• понимание психологии восприятия визуальной информации

• преимущество - опыт работы в издательстве и/или опыт работы с коммерческими проектами (магазины/выставки/онлайн-школы)

• лояльность к критике, готовность вносить правки

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Рассматриваются только реальные отклики, где вы комментируете стоимость всего проекта, сроки реализации и указываете комментарии по тех. заданию - надеемся такого плана любая информация также будет нам полезна. Шаблоны откликов сразу отклоняются. Будьте, пожалуйста, внимательны :)

В ОТКЛИКЕ НА ПРОЕКТ, пожалуйста, опишите кратко ваш опыт предыдущей работы и вышлите 2-3 свои наиболее удачные иллюстрации. Ждем!

Если есть вопросы - пишите, постараемся вместе всё уточнить!