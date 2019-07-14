Обновить дизайн компьютерных коробок для товара (всего 30 шт)

Великолепный исполнитель, очень доволен проделанной им работой. Во-первых - чёткое понимание того что надо. В задании не было указано какой конкретно дизайн надо придумать, только вводные направляющие от чего можно отталкиваться. Исполнитель всё прекрасно понял и даже превзошёл мои ожидания. Во-вторых - чёткость выполнения сроков и оперативность (вели переписку в телеграм). Быстрое общение, быстрая корректировка правок, помогли нам уложиться в изначально обговорённые сроки (мне надо было побыстрее). Также выстраивался хороший продуктивный диалог, что помогло более качественно доработать исходный материал в процессе выполнения задания . В-третьих - соотношения лучшей цены и качества среди дизайнеров, я ещё не встречал. Буду продолжать и дальше работать с Сергеем Будником.