Отрисовка эскиза козырька в автокад, в масштабе и расладка на элементы, технический чертёж с разбивкой на элементы ковки обязателен, по возможности 3-d модель решётки, эскиз козырька и габариты предоставляются.
Закончить отрисовку в векторе (рука + цвет) +стикеры с нуля
То, что нужно отрисовать в векторе - в буквальном смысле по фото обводить можно. Можно так же своё добавлять или что-то убирать. Главное нарисовать его в этой позе.
https://www.dropbox.com/s/eog3bzh46k1ygvv/2019-07-09%2011.47.20.jpg?dl=0
Необходимый стиль
https://www.dropbox.com/s/hrhk5sc1h58mn0k/Screen%20Shot%202019-07-09%20at%2011.16.00%20AM.png?dl=0
Незаконченный стикер бывшего дизайнера, лицо в принципе устраивает
Нужно дорисовать руку и сделать в цвете - https://www.dropbox.com/s/wc1t16q8jx7jbhl/Stickers%20Set%20-%20July%209.ai?dl=0
Цена за законченный данный стикер, следующие будут оплачиваться отдельно - обсудим :)
P.S. Важно иметь на выходе файл AI, рисовать пером либо карандашом без силы нажатия. Не переводить обводку в кривые чтобы легче было редактировать если будут правки. Использовать два цвета как и в оригинальных стикерах - было бы лучше скорее тело серым, а одежду голубую.
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