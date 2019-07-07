Закончить отрисовку в векторе (рука + цвет) +стикеры с нуля

То, что нужно отрисовать в векторе - в буквальном смысле по фото обводить можно. Можно так же своё добавлять или что-то убирать. Главное нарисовать его в этой позе.

https://www.dropbox.com/s/eog3bzh46k1ygvv/2019-07-09%2011.47.20.jpg?dl=0

Необходимый стиль

https://www.dropbox.com/s/hrhk5sc1h58mn0k/Screen%20Shot%202019-07-09%20at%2011.16.00%20AM.png?dl=0

Незаконченный стикер бывшего дизайнера, лицо в принципе устраивает

Нужно дорисовать руку и сделать в цвете - https://www.dropbox.com/s/wc1t16q8jx7jbhl/Stickers%20Set%20-%20July%209.ai?dl=0

Цена за законченный данный стикер, следующие будут оплачиваться отдельно - обсудим :)

P.S. Важно иметь на выходе файл AI, рисовать пером либо карандашом без силы нажатия. Не переводить обводку в кривые чтобы легче было редактировать если будут правки. Использовать два цвета как и в оригинальных стикерах - было бы лучше скорее тело серым, а одежду голубую.