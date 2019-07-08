Качественно перерисовать документ.

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Завершен3 заявки143 просмотра

Доброго дня, интересует качественная перерисовка мелкая документа, т.е. название, номер и дату. Впринципе не чего сложного совсем. Документ в хорошем качестве, в номере даже можно перерисовать всего 3-4 цифры.

6 лет назад
andzhej1979
45 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$3
1 день
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johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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