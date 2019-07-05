Создать рамки для мультимедийной программы

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Закрыт4 заявки281 просмотр

Необходимо создать 30 рамок для фотографий для использования в мультимедийной программы 

Пример рамки: http://prntscr.com/oc0qi4

Внимательно ознакомьтесь с ТЗ, есть нюансы: 

https://docs.google.com/document/d/1HHG53wLFbAF4BqO_w0SpALH_SFPaYL_v3x-cH-Nvcyo/edit

Сначала необходимо сделать 5 рамок

Цену предлагайте за полный комплект - 30 рамок. 

6 лет назад
pm-soft
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

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