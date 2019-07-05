Требуется по фото или 3d моделям отрисовать в предложенном стиле (графика) 10 скетчей с изображением завода, АЭС, ГЭС и т.п. (список формируется). Пример 3d модели и образец стилистики прилагаются.
Создать иллюстрацию на базе рисунка
На основании наброска необходимо создать качественную иллюстрацию, для дальнейшего использования ее на анимациооном проекте. Планируется используя иллюстрацию - разрез указать на последовательность действий. Видео будет использоваться как наглядное пособие, но художественная ценность будет учитываться. Вполне возможно создание стилистически подходящих элементов, например облаков, такеже учавствующих в анимации. Заказ очень срочный необходимо сдать до середины воскресенья.
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