Необходимо разработать эскиз небольшого лейбачка для гравировки семейных приборов. Требуется отобразить инициалы АТВ, сделав акцент на букве А. Изображение будет использоваться в размере до 0.5х0.5 сантиметров и должно быть хорошо читаемым. Технические ...
Дизайн плаката с комиксом
Есть социальный проект:
Описательно, суть проекта хорошо отражена в видеоролике:
https://www.youtube.com/watch?v=pWo7iC8_f3Y
Планируется изготовить плакат А4 с ориентацией на медицинских работников, поясняющих суть системы.
Нужна проработка идеи в соответствии с ТЗ и собственно дизайн.
Общее ТЗ приложено, примерный ожидаемый стиль комикса-рисунка приложен
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