Эскиз для гравировки столовых приборов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок470 просмотров
#1$30

Необходимо разработать эскиз небольшого лейбачка для гравировки семейных приборов. Требуется отобразить инициалы АТВ, сделав акцент на букве А. Изображение будет использоваться в размере до 0.5х0.5 сантиметров и должно быть хорошо читаемым.

Технические требования:

  • Допустимые форматы: AI (Adobe Illustrator), DXF.
  • Цветность рисунка: черно-белый без градаций серого
  • Отсутствие "паразитных" линий в макете
6 лет назад
ufna
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

ognevic
45 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
#1
То, что надо - полное попадание в желание заказчика.
Спасибо за интересный конкурс. Оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

ognevic
45 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
#1

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