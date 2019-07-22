Создание 5-10 комиксов с проблематикой работы с пиратским софтом. Идеи дадим мы. Комиксы не связаны между собой. Пример: «Microsoft Office для бизнеса» - пользователи, офисные сотрудники, которые используют Microsoft Excel для работы. ...
Эскиз для гравировки столовых приборов
Необходимо разработать эскиз небольшого лейбачка для гравировки семейных приборов. Требуется отобразить инициалы АТВ, сделав акцент на букве А. Изображение будет использоваться в размере до 0.5х0.5 сантиметров и должно быть хорошо читаемым.
Технические требования:
- Допустимые форматы: AI (Adobe Illustrator), DXF.
- Цветность рисунка: черно-белый без градаций серого
- Отсутствие "паразитных" линий в макете
Победитель конкурса
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