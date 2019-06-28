Нарисовать несколько иллюстраций

Приветствую всех дизайнеров!) Ищу человека на долгосрочное сотрудничество для дизайна принтов на чехлы Есть интересная стилистика, которую хочу реализовать, ниже прикреплю несколько работ Если будут советы или какая-то информация по стилю, буду ...