Дизайн чехлов

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Закрыт83 заявки1895 просмотров

Приветствую всех дизайнеров!)

Ищу человека на долгосрочное сотрудничество для дизайна принтов на чехлы

Есть интересная стилистика, которую хочу реализовать, ниже прикреплю несколько работ

Если будут советы или какая-то информация по стилю, буду рад выслушать)

6 лет назад
guest_15616199119961
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров