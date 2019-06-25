Нужен художник который может рисовать изображения в стиле pop-art

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок297 просмотров

Нужен художник который может рисовать изображения в стиле pop-art. 

На данный момент задача поместить за место изображения в чупа-чупсе земной шар в такой же стилистике.

6 лет назад
guest_15392358389989
7 лет в сервисе
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3 года назад

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