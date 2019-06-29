Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина. 1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней.2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.Ниже прикрепил примеры по реализации банеров. Что должно быть отрисовано для каждого из ...
Работа в векторе
Необходимо сделать топперы в векторе. 2 последние фото это примеры что такое топперы.Топперы должны быть от 10 до 15 см шириной и до 7 см высотой.
Маме и палка, показываю стык, тот которы там где мама, должен быть на абсолютно каждом топпере, на этот стык будет крепится палка, которая показана на фото следом. Толщина материала 0.3 мм.
Самая первая фото, это то, как сейчас в векторе выглядят топперы.
Ниже список, какие должны быть топперы.
Поздравляем
Поздравляю
С днем рождения
Я люблю тебя
Прости
Любимой маме
Бабуле
Принцесс
Любимой
Моей зайке
Для тебя
Love
Улыбнись
Скучаю
Ах какая женщина
Кто создал тебя такую
Я люблю тебя до слез
Шальной императрице
Королеве вдохновения
Всё для тебя
Ты просто бомба
Ты просто космос
В идеале, чтобы часть была интересного вида, как на предпоследней фото, если нужны дополнительные примеры или информация, пишите.
Интересует цена и сроки.
Выбранный исполнитель
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