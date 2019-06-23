Необходимо отрисовать растровое изображение робота в векторе. Нужны 12 изображений в векторе. Кроме уже предоставленных, робот должен быть со стационарным компьютером, с принтером и с паяльником. Робот со стрелочкой, кроме того что ...
Отрисовать растр в вектор
Необходимо отрисовать растровое изображение робота в векторе.
Нужны 10 изображений в векторе.
Кроме уже предоставленных, робот должен быть со стационарным компьютером, с принтером и с паяльником.
Робот со стрелочкой, кроме того что есть должен указывать также влево.
На груди робота органично встроить логотип (дам в векторе)
В дальнейшем могут потребоваться доработки данного робота.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перенести в вектор узор как на фото https://d.radikal.ru/d09/1906/2b/655f8191bee1.jpg (только упрощённый, штрихи не надо, только контуры листочков/веточек). Работу надо сделать очень оперативно. Пишите цену и срок за который сделаете.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт6 лет назад
Возможно ли нарисовать иллюстрацию для обложки книги (пособия по английскому языку)?Иллюстрация должна быть в формате JPG, цветовое пространство RGB, разрешение - 300 dpi,пропорции фигур - от 3/4 до 1/2.Соотношение сторон обложки (ширина к высоте) - ...Завершен6 лет назад
- $8
Задача создать (в идеале рисованную стилизованную) картинкупосвященную велогонке Олимпиады 80 проходившей в Крылатском. Подробности в приложенном ТЗ.Завершен6 лет назад
Нужно сделать дизайн для футболки , Боксёрский Клуб , название MixFightPattaya , прикрепляю картинки с изображениями, которые надо использовать и просто примеры футболок ( которые вы можете комбинировать между собой ) и логотипы вышлю в ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужны четыре иконки (вектор) для сайта видеонаблюдения Тема иконок: Кража Угон ДТП Вандализм Стиль иконок изометрия - прикрепил не то что я хочу, а образы (для понимания ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Мы занимаемся запуском благотворительного проекта «Бублик», который помогает бездомным животным Беларуси, РФ и Украины. Сейчас задались целью создать логотип для нашего проекта (но это не должен быть логотип в привычном понимании этого слова ...Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт6 лет назад
На проект требуется художник. Референсы прилагаются. Нужно нарисовать по слоям, для дальнейшей анимации. Сроки сжатые, 2 недели. Нужно выдавать постепенно. 10-12 сцен. Работы с контактами прошу отправлять на почтуЗавершен6 лет назад
Необходимо отрисовать 2 варианта раскрасок на тему "куклы реборн" ( сайт terradosti.ru) для распечатки в формате A 4 - образец предоставлю. Куклы должны быть похожи на образцы с сайтаИллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать портрет на основе готовой картины. По сути фотомонтаж + прорисовка головы собаки по фото. Примеры таких работ прикрепил. Исходники предоставлю в ЛС. Если Вы готовы выполнить подобную работу, возможно будем сотрудничать на постоянной ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад