Отрисовать растр в вектор

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Закрыт13 заявок697 просмотров

Необходимо отрисовать растровое изображение робота в векторе.

Нужны 10 изображений в векторе.

Кроме уже предоставленных, робот должен быть со стационарным компьютером, с принтером и с паяльником.

Робот со стрелочкой, кроме того что есть должен указывать также влево.

На груди робота органично встроить логотип (дам в векторе)

В дальнейшем могут потребоваться доработки данного робота.

6 лет назад
DenID1
Артур 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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