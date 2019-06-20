Сделать фотомонтаж + прорисовка по фото

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок248 просмотров

Нужно сделать портрет на основе готовой картины. По сути фотомонтаж + прорисовка головы собаки по фото. Примеры таких работ прикрепил. Исходники предоставлю в ЛС. Если Вы готовы выполнить подобную работу, возможно будем сотрудничать на постоянной основе.

6 лет назад
guest_15610503582572
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров