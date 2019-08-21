Инфографика: подборка шрифтов, оформление продуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок412 просмотров

Для готовых фотографий нужно выполнить обработку в стиле инфографики.

Продукт: ванна

Слоганы от части будут предоставлены, желательно полное участие разработчика, его предложения, креативность.

С вас подборка шрифтов, оформление.

Точно отдаю себе отчет в том, что будет непросто, поэтому можем обсудить как вариант часовую оплату за ваши изменения.

Как примеры прикрепляю пару чужих работ, вовсе не обязательно придерживаться этого стиля, важна индивидуальность.

Продукты смоделированы в 3Д и по вашему желанию можем сделать любой ракурс на фото.

Заинтересованны в дальнейшем сотрудничестве, т.к. работы в этом направлении очень много

6 лет назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад
$100
15 дней
Escrow
Работали со Святославом около 2-х месяцев. К нему как к фрилансеру претензий нет.
Виталий отличный заказчик. Благодарю за интересный проект по инфографике. Виталий всегда на связи, оплата моментальная, приятный в общении. Продолжаем сотрудничество =) Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
6 лет назад