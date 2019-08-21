Инфографика: подборка шрифтов, оформление продуктов

Для готовых фотографий нужно выполнить обработку в стиле инфографики.

Продукт: ванна

Слоганы от части будут предоставлены, желательно полное участие разработчика, его предложения, креативность.

С вас подборка шрифтов, оформление.

Точно отдаю себе отчет в том, что будет непросто, поэтому можем обсудить как вариант часовую оплату за ваши изменения.

Как примеры прикрепляю пару чужих работ, вовсе не обязательно придерживаться этого стиля, важна индивидуальность.

Продукты смоделированы в 3Д и по вашему желанию можем сделать любой ракурс на фото.

Заинтересованны в дальнейшем сотрудничестве, т.к. работы в этом направлении очень много