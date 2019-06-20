Нужно нарисовать Скретч-карту "Достопримечательности Украины"

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки223 просмотра

Это первый из планируемых 20 и более проектов дизайна.

Стилистика возможна самая разнообразная (в т.ч. несколько вариантов стиля для одного и того же проекта).

Более-менее подробное ТЗ по ссылке.

Оплата по договоренности.

6 лет назад
director_scratch
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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