Нужно нарисовать 3 спрайта. Игра в жанре раннер, где персонаж обладает способностьями огня, воды и земли, и она преодолевает, соответсвенно, огненные, водяные, и земляные препятствия. В общем нужно нарисовать эти препятствия и сделать по кадровую ...
Нужно нарисовать Скретч-карту "Достопримечательности Украины"
Это первый из планируемых 20 и более проектов дизайна.
Стилистика возможна самая разнообразная (в т.ч. несколько вариантов стиля для одного и того же проекта).
Более-менее подробное ТЗ по ссылке.
Оплата по договоренности.
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