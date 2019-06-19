Рисунок протагониста.

Здравствуйте, мне нужен протагонист на обложку, хочу что бы внешность главного героя походила на 20-26 летнего. Типаж персонажа: хладнокровный, развитое тактическое мышление. В моей истории он боец, имеющее ранее перечисленные качества. Глаза черного цвета. По поводу прически, во время динамических сцен, что бы не мешался/закрывал поле зрение протагониста (не короткая стрижка). Цвет волос темно-синий. Вообщем симпатичные черты лица.

Одежда-события проходят в альтернативном средневековье с элементом магии. Главный герой в открытой мантии с рунами излучающий слабый свет на рукавах и на краях отрывающий торс и ноги. Открытая мантия показывает его одежду плотно прилегающей к телу с многочисленными ремнями (3 обводки) на поясе. Самый широкий из ремней, ближе к ногам, имел 2 маленькие сумочки с обоих сторон.

Подводя итоги, я хочу что бы на обложке видно было его одежды не целиком и магию имеющий главный герой. У него магия тьмы. (при использовании магии от глаз шёл слабый шлейф такого же цвета что и магия) Не особо детальная прорисовка, примерное качество- уложиться за 2 часа +/-.