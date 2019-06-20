Перевести таблицы схемы, блок схемы в docx, с помощью Visio, или

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Закрыт2 заявки269 просмотров

Перевести таблицы схемы, блок схемы, графики, рисунки в docx формат, с помощью Visio, или в самом  ворде

всего 24 изображения для конвертации

пример изображений в приложении

сделать до 20.06.2019 19:00

6 лет назад
klochok973
Ксения 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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