Стикеры для телеграмм

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Закрыт12 заявок428 просмотров

Нужно прорисовать стикеры для бухгалтерской компании, название компании "Зроблено!" можно использовать в работах. Нужны стильные, строгие, но интересные стикеры, которые потом будут загружаться в вайбер/телеграмм. Предлагайте варианты эскизов и бюджет.  

Требования к стикерам:

1  Формат иллюстраций — PNG (отправляйте боту файлом, не картинкой).

2  Фон — прозрачный.

3  Размер — 512х512 (в высоту может быть меньше).

4  Белая обводка и тень.

5  Собственные, не защищенные авторским правом иллюстрации

6 лет назад
smile223
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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