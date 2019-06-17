Графический дизайн для сайта, постера, брошюры

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Закрыт10 заявок404 просмотра

Изменение в уже существующий и создание нового графического материала для сайта, постеров, лифлетов и брошюр.

Создание конечных документов для печати.

Стиль художественный мультипликационный. 

6 лет назад
guest_15230389423667
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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