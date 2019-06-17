Нужно нарисовать 3 спрайта. Игра в жанре раннер, где персонаж обладает способностьями огня, воды и земли, и она преодолевает, соответсвенно, огненные, водяные, и земляные препятствия. В общем нужно нарисовать эти препятствия и сделать по кадровую ...
Графический дизайн для сайта, постера, брошюры
Изменение в уже существующий и создание нового графического материала для сайта, постеров, лифлетов и брошюр.
Создание конечных документов для печати.
Стиль художественный мультипликационный.
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