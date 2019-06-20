Отрисовать серию картинок товаров с заданными пропорциями

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Закрыт3 заявки242 просмотра

Есть товар "телекоммуникационный шкаф" 

Бывают "настенные" и "напольные" (см.фото)

Напольные делятся по высоте 18U/22U/27U/32U/37U/42U/47U  (и глубине 600/800/1000) (и дверь метал или стекло)

Настенные делятся по высоте  4U/6U/9U/12U/15U/18U   (и глубине 450/600).

Фотографировать все шкафы сложно в силу большого количества вариаций 54 варианта.

Хочу сделать на сайте в разделе некоторое единообразие картинок.

Планирую на посадочной странице сделать ссылки на каждый размер в юнитах (файл прототип)

6 лет назад
vistwork
Виктор 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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