vistwork

Виктор vistwork

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
12
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Битрикс. Перенести свойства товаров в списке.
Понятная задача и быстрая оплата. Спасибо за проект)
Отличный исполнитель. Все оперативно и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
ahiles3005
Руслан 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
9 баллов
6 лет назад
Сделать переадресацию двух доменов на созданный в битриксе лендинг
хороший заказчик, с ним можно работать
Выше всяких похвал. Огромное спасибо. Буду непременно обращаться еще.
Ответный отзыв
ahiles3005
Руслан 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Создать раздел Наша команда со списком сотрудников
хороший заказчик, с ним можно работать
Это один из лучшей, если не самый лучший исполнитель, с которым пришлось работать за последнее время. Очень оперативная и главное качественная работа. Руслан огромное спасибо. Буду и впредь обращаться к тебе.
Ответный отзыв
DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Фирменный стиль магазина бижутерии и аксессуаров
Все супер)
Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
ahiles3005
Руслан 
32 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Сделать раздел портфолио в Битрикс
Отличный заказчик
Просто отличный исполнитель, всем рекомендую! После того, как сделал все по моему заданию, очень оперативно, еще и сделал видео инструкцию, чтобы не тратить общее время на обучение.
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