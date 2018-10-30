Необходимо сделать профиль выгрузки в XML данных с сайта. Сейчас пользуюсь GoogleMerch, но не хватает нужных реквизитов. Нужно чтобы, как и в gg был отбор по категориям, отбор по наличию, отбор по картинкам, ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть товар "телекоммуникационный шкаф" Бывают "настенные" и "напольные" (см.фото) Напольные делятся по высоте 18U/22U/27U/32U/37U/42U/47U (и глубине 600/800/1000) (и дверь метал или стекло) Настенные делятся по высоте 4U/6U/9U/12U/15U/18U (и глубине 450/600). Фотографировать ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется выполнить перенос элементов в списке товаров. Какие элементы и куда перенести указано в приложении. Озвучивайте сроки и цену.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо помощь в настройке семантического ядра и запуска рекламной компании в Google и Яндекс. Сайт sitdv.ru Для первого задания возьмем одно направление (СКС), а в нем напольные и настенные телекоммуникационные шкафы. На ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть несколько доменов, необходимо переадресовать их на созданный в битриксе лендинг пейдж. Все подробности в личку.Завершен6 лет назад
Все приветствую. Требуется на сайте (Битрикс малый бизнес) сделать раздел "наша команда" по подобию файлов во вложении. Сотрудники будут без группировки по отделам, но в подписи будет указана должность. При наведении фото будет ...Завершен6 лет назад
Необходимо сделать раздел портфолио в битриксе (наши работы, наши клиенты). Очень понравилось портфолио как во вложении. (ссылку на сайт этого портфолио дам в личной переписке). Важно в карточках портфолио сделать хэштеги (по направлениям ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Просьба помочь решить проблему: не приходят уведомления о новых заказах, не приходят сообщения через формы связи на сайте. Сайт sitdv.ru CMS Битрикс Малый Бизнес. Домен находиться на sweb.ru, а ...Завершен6 лет назад
Необходимо перенести скрипт и наполнение страницы расчета обслуживания http://2683434.ru/services/it-autsorsing в новый раздел битрикса.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго дня, всем фрилансерам. Мне требуется помощь наверное на разовой или периодической основе. (указывайте ставку в час) Сайт sitdv.ru. Используя купленный шаблон и настроив синхронизацию товары с картинками и ценами на сайт ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую всех фрилансеров, а особенно тех кто занимается Битриксом. Запустил новый магазин на битриксе с интеграцией с 1с. Редакцию для начала поставил малый бизнес и приобрел шаблон https://v2.dw-deluxe.ru. Нужен исполнитель, который ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать функционал и внешний вид интернет магазина на движке Insales. На текущий момент есть пожелания по настройке фильтров товаров их внешнему виду и расположению. Так же для определенных групп нужно нужно оформить ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется сайт. Есть форма заказа обратного звонка. Последний месяц сыпется спам по 10-20 писем в день. Скрин во вложенииЗавершен7 лет назад
Есть основной сайт, который уже не содержит актуальную информацию на движке insales (далее продляться не будет). Есть новый сайт на таком же движке. Нужно сделать страницу незаурядным оформлением с картинкой с логотим и ссылкой ...Завершен7 лет назад
- $25
Добрый день, уважаемые WeblancerЫ. Исходя из стилистики нашего офиса возникло желание украсить одну из стен вертикальными картинами. Картины есть желание распечатать на стекле ( уже пробовали отлично выглядит 1440 dpi). Тематики картин планируется ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать каталог продукции ориентировочно на 5 страницах (3 вида страниц) 1. Обложка. 2. Настенные шкафы. Напольные шкафы. 3. Аксессуары. Внешний вид обложки во вложении, схемы страниц отправлю на почту, похожий ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сам сайт sitdv.ru содержит информацию об услугах, рекламу в контексте ранее платно заказывали. Сейчас сделали интернет-магазин и хотим, чтобы в контексте по группам товаров или по товарам (их около 1000 шт/ рекламируемых половина) мы отображались ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт7 лет назад
Указатель размером 2м*1м Баннер размером 2м*0,6м Режимник на дверь Еще ряд задач касаемых корп стиля и рекламы (визитки/листовки/штендер/) Начало того, что смог сам во вложении :-) Логотип в векторе есть.Наружная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо отрисовать логотип в векторе.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт vl-911.ru на нем есть пока примитивный каталог товаров. Необходимо сделать интеграция с использованием commerceML2 и штатным обменом 1с в этом же формате. На сайт должны выгружаться 1. Товары (код товара, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад