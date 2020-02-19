Битрикс. Сделать выгрузку по расписанию в xml по структуре.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки137 просмотров
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Необходимо сделать профиль выгрузки в XML данных с сайта.

Сейчас пользуюсь GoogleMerch, но не хватает нужных реквизитов.

Нужно чтобы, как и в gg был отбор по категориям, отбор по наличию, отбор по картинкам, отбор по цене.

(Структура полей)

Категория

Подкатегория

Производитель

Артикул

Наименование

Описание

Цена

Количество

Наличие

Срок поставки

Страна производства

Минимальная сумма заказа

4 года назад
vistwork
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад