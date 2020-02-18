Простые задачи в opencart

1. нужно на сайте http://mir-slv.ru/ загрузить

3. так же нужно сделать чтобы при клики на категорию открывались сразу все товары и категории в ней https://prnt.sc/r3xh9z

4. еще есть пару задач. нужны модули

вы недавно смотрели

и с этим товаром часто покупают. и показывать товар просто из этой же категории в которой открыт товар

5. модуль быстрого заказа в 1 клик

сделать нужно сегодня