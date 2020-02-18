Простые задачи в opencart

$10
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка180 просмотров
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1. нужно на сайте http://mir-slv.ru/  загрузить 

3. так же нужно сделать чтобы при клики на категорию открывались сразу все товары и категории  в ней https://prnt.sc/r3xh9z

4. еще есть пару задач. нужны модули

вы недавно смотрели

и с этим товаром часто покупают.  и показывать товар просто из этой же категории в которой открыт товар

5. модуль быстрого заказа в 1 клик

сделать нужно сегодня

OpenCart
4 года назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад