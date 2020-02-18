Редирект на основании роли выводимого пользователя а не посещенного

$40
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет!

Есть страница на которой на основании user_id выводится тот или иной пользователь. типа site.com/page/username где username user_id станет ref_id нового пользователя если тот зарегистрируется на сайте.

Нужно при входе на такую страницу проверять роль юзернейма владельца страницы, и если роль g1 или g2 то заглядывать в его ref_id и смотреть роль уже того пользователя. Если роль того пользователя не g1 или g2 то редиректить на его страницу. Если же роль g1 или g2 заглядывать уже в его ref_id и читать там роль и так далее по цепочке ref_id пока не найдется тот у кого роль отличается от g1 или g2.

--------------------

PHP;

WordPress;

4 года назад
alexgminfo
Алексей 
40 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Vantiets
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$40
1 день
Все круто! Быстро, аккуратно и с пониманием. Даже платить выше рынка не жалко.
Отличный заказчик, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нужна интеграция верстки с Битрикс

    Необходимо произвести интеграцию верстки с Битрикс, следующих компонентов: [list][*]Меню каталога;[*]Каталог;[*]Фильтры (на определенной странице).[/list] Более подробное задание отправлю кандидату. Бюджет 15 000 руб. Срок не более 4 дней.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос верстки карточки товара на wordpress

    $16

    Нужно перенести дизайн карточки товара с сайта [url=https://4lapy.ru/catalog/sobaki/korm-sobaki/sukhoy-korm-sobaki/large-breed-korm-suhoy-dlya-sobak-krupnyh-porod-kurica.html?offer=43265]https://4lapy.ru/catalog/sobaki/korm-sobaki/sukhoy-korm-sobaki/large-breed-korm-suhoy-dlya-sobak-krupnyh-porod-kurica.html?offer=43265[/url] на сайт [url=https://zoolavkamsk.ru/product/adult-large-breed-suhoj-korm-dlya-vzroslih-sobak-krupnih-i-gigantskih-porod-s-kuricej/]https://zoolavkamsk.ru/product/adult-large-breed-suhoj-korm-dlya-vzroslih-sobak-krupnih-i-gigantskih-porod-s-kuricej/[/url] Файл с ТЗ прилогаю, в нем список задач и текст переписки с некоторыми деталями по работе. Стоимость около 1000р. Жду Ваших заявок

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка атрибутов на opencart

    Здравствуйте. На сайте установлен мегафильтр. Требуется сделать возможность задавать порядок сортировки значений атрибутов, а так же вывод(добавление) подсказки к названию атрибута (не к значениям). Т.е. будет напротив атрибута значок вопроса, при наведении на который будет всплывать ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Корректно разместить модуль поиска туров на сайте WP

    На сайте wordpress встроен модуль поиска туров выводимый через iframe, нужно чтобы содержимое фрейма было поверх всего остального контента страницы при его динамическом изменении, а не в окне с прокруткой. Можно рассмотреть вывод модуля не ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редизан сайта

    $158

    Редизан некоторых элементов сайта ============================== Работа для ответственного, аккуратного специалиста с опытом работы. Движок 1С-Битрикс. Шаблон - Aspro Optimus. Домен http://cx43960.tmweb.ru/ Задачи: Требуется растянуть сайт на всю ширину экрана (сайчас он находится в неком "контейнере" и имеет фоновое изображение), сохранняя ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта

    $15

    Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ. Движок: 1С Битрикс. Сайт: svpartner.ru План работ: 1. Сделать кнопку "добавить в заказ" возле каждого товара соответственно. 2. Исправить пропадание "кнопки купить в 1 клик" и исправить её на "заказ ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    4 года назад