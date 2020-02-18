Редирект на основании роли выводимого пользователя а не посещенного

Всем привет!

Есть страница на которой на основании user_id выводится тот или иной пользователь. типа site.com/page/username где username user_id станет ref_id нового пользователя если тот зарегистрируется на сайте.

Нужно при входе на такую страницу проверять роль юзернейма владельца страницы, и если роль g1 или g2 то заглядывать в его ref_id и смотреть роль уже того пользователя. Если роль того пользователя не g1 или g2 то редиректить на его страницу. Если же роль g1 или g2 заглядывать уже в его ref_id и читать там роль и так далее по цепочке ref_id пока не найдется тот у кого роль отличается от g1 или g2.

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