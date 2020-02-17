Корректно разместить модуль поиска туров на сайте WP

На сайте wordpress встроен модуль поиска туров выводимый через iframe, нужно чтобы содержимое фрейма было поверх всего остального контента страницы при его динамическом изменении, а не в окне с прокруткой. Можно рассмотреть вывод модуля не через фрейм, а иным способом. Но смысл тот же - содержимое модуля должно быть поверх остального контента на странице. Также может понадобиться прописание стилей модуля. На работающей версий сайта данный функционал пока не размещен, а тестируется на опен сервере. В принципе, уже можно выложить его и на рабочую версию сайта, если необходимо, модуль подключается по ip и находится на IIS. Файлы сайта на хостинге nic.