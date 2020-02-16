Доработка сайта на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок308 просмотров
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Ищу программиста, кто работает на Wordpress для совершенствования сайта primarifinance.ru

Нужно будет разработать раздел с информацией по вкладам, актуализировать продукты, сделать отдельный раздел с инвест портфелями (Макетов пока нет), а также внести мелкие изменения. 

WordPressДоработка сайта на WordPress
4 года назад
2087202
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад