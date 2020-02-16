Доделать проект на WP

Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок10487 просмотров
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Нужно доработать сайт на WP . На данной площадке исполнитель взялся и не смог довести дело до конца.

Есть дизайн который требует доведения до нормального состояния.

А также требуется полностью сделать программную часть.

По предоплате не работаю. Так как опыт с данным сайтом показал печальные результаты в плане работы по предоплате.

4 года назад
Lerom
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад