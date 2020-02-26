Установка верстки на движок sulu

$150
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки254 просмотра
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Нужно установить статичную вёрстку на движок sulu цмс. Желательно не затягивать по времени. Укажите цену и время. Верстка самая обычная. 8 несложных страниц и немного js. 

4 года назад
Akrosom21
Максим 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
alexforever1808
Алексей 
36 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$150
2 дня
WMZ
Спасибо за работу. Все сделано на высшем уровне. Рекомендую
Хороший заказчик. Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.