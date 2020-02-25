внести небольшие изменения в действующий сайт WP ... www.ooonagval.ru изменить телефон, адрес и структуру компании
Запрограммировать сайт компании на Wordpress. Верстка готова.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка есть. Надо только запрограммить.
Я не эксперт в вордпрессе, поэтому могу что-то сказать не так. (пишу с колокольни modx)
- Сайт мультиязычный: eng и рус.
- Элементы на странице делятся,на редактируемые в админке и нередактируемые. Редактируемые - я пометил в макете. Если в макете, элемент находиться только в одном блоке, значит и в админке он редактируется в одном импуте. Импуты могут: текст, изображение, дата, ричтекст / wisywig. Типы я тоже пометил на макете.
- Блоки расположенные на одной странице делать в админке тоже на одной странице, если технически это возможно, а не раскидывать по документам.
Это относится как к уникальным, так и к наборам (слайдер например).
- Информация может повторяться, на некоторых страницах. В админке же она будет находиться в каком-нибудь одном документе. Например, люди на странице команда, редактируются только на этой странице в админке. Пометил что откуда браться будет.
- Есть форма обратной связи. Нужно сделать с какой нибудь небольшой спам защитой. Чтобы роботы не слали.
Новости стандартно. Список новостей: сначала последние. На главной 2 последние.
Макеты - сначала чистые. Потом с пометками идут.
От вас цена и срок.
В личку писать не надо. Я внимательно просматриваю все заявки.
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