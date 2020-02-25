Запрограммировать сайт компании на Wordpress. Верстка готова.

Системы управления (CMS)Завершен18 заявок281 просмотр
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Верстка есть. Надо только запрограммить.

Я не эксперт в вордпрессе, поэтому могу что-то сказать не так. (пишу с колокольни modx)

  • Сайт мультиязычный: eng и рус.
  • Элементы на странице делятся,на редактируемые в админке и нередактируемые. Редактируемые - я пометил в макете. Если в макете, элемент находиться только в одном блоке, значит и в админке он редактируется в одном импуте.  Импуты могут: текст, изображение, дата, ричтекст / wisywig.  Типы я тоже пометил на макете.
  • Блоки расположенные на одной странице делать в админке тоже на одной странице, если технически это возможно, а не раскидывать по документам.

    Это относится как к уникальным, так и к наборам (слайдер например).

  • Информация может повторяться, на некоторых страницах. В админке же она будет находиться в каком-нибудь одном документе. Например, люди на странице команда, редактируются только на этой странице в админке. Пометил что откуда браться будет.
  • Есть форма обратной связи. Нужно сделать с какой нибудь небольшой спам защитой. Чтобы роботы не слали.

Страница Customers - полностью аналогична Partners.

Новости стандартно. Список новостей: сначала последние. На главной 2 последние.

Макеты - сначала чистые. Потом с пометками идут.

От вас цена и срок.

В личку писать не надо. Я внимательно просматриваю все заявки.

WordPress
4 года назад
ai-infotech
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
serega602
30 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$100
3 дня
Всё нормалёк, как в ТЗ!
Все отлично, хорошо поработали.