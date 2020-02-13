Разработка сайта на OpenCart

Всем доброго времени суток!

Необходим разработчик на OpenCart с углубленными знаниями системы, потому что допиливать функционал придется вручную (если есть готовые модули - тоже здорово). Основные моменты проекта следующие.

- Есть сайт, сделан на 30%, сайт оптовый

- Сайт не совсем интернет-магазин в привычном смысле - необходимо будет убрать личные кабинеты и стандартную систему оплаты и оформления заказа. Предполагается, что после оформления заказа будет формироваться exel таблица и отправляться на почту сотруднику.

- Есть фильтр по цене товара. Необходимо настроить 2 цены товара (за единицу товара и за коробку), но фильтр (основная цена) должен быть именно по "цене за единицу". При этом, в корзину можно будет положить только "коробку" (разное количество товара). Т.е. основная цена и фильтр - за единицу. А цена, которая рассчитывается на карточке товара - уже за, допустим, за 100 единиц.

Эта задача, с ценами и функционалом покупки - основная. Готова дать более подробные пояснения, если не очень понятно написано. Проект еще сырой и не все моменты есть возможность указать.

Среди других задач:

- Выгрузка товаров с максимальной автоматической привязкой (нужно будет макет xml файла для заполнения для менеджеров)

- Изменение главной страницы

- Внедрение фильтровых иконок вместо существующих (например, вместо отображаемых в верхней части шапки "войти" и "регистрация") и прочие косметические моменты

- Настройка блога (доработка), вывод записей на главную по дизайн-макету

- и прочие задачи подобного свойства.

- Верстка - обсуждаемо (не обязательно делать), в первую очередь нас интересуют работы по бекэнду.

Прошу обозначить примерные сроки и бюджеты.

Спасибо за внимание!