Разработка сайта на OpenCart

Добрый день. Сайт на Joomla, там 27 форм сделанных на компоненте BaForms Есть CRM Битрикс 24, нужно создавать заявку (лид) в Битрикс 24 каждый раз когда отправляется данные из формы. ФОрмы все идентичные, данные только имя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток!
Необходим разработчик на OpenCart с углубленными знаниями системы, потому что допиливать функционал придется вручную (если есть готовые модули - тоже здорово). Основные моменты проекта следующие.
- Есть сайт, сделан на 30%, сайт оптовый
- Сайт не совсем интернет-магазин в привычном смысле - необходимо будет убрать личные кабинеты и стандартную систему оплаты и оформления заказа. Предполагается, что после оформления заказа будет формироваться exel таблица и отправляться на почту сотруднику.
- Есть фильтр по цене товара. Необходимо настроить 2 цены товара (за единицу товара и за коробку), но фильтр (основная цена) должен быть именно по "цене за единицу". При этом, в корзину можно будет положить только "коробку" (разное количество товара). Т.е. основная цена и фильтр - за единицу. А цена, которая рассчитывается на карточке товара - уже за, допустим, за 100 единиц.
Эта задача, с ценами и функционалом покупки - основная. Готова дать более подробные пояснения, если не очень понятно написано. Проект еще сырой и не все моменты есть возможность указать.
Среди других задач:
- Выгрузка товаров с максимальной автоматической привязкой (нужно будет макет xml файла для заполнения для менеджеров)
- Изменение главной страницы
- Внедрение фильтровых иконок вместо существующих (например, вместо отображаемых в верхней части шапки "войти" и "регистрация") и прочие косметические моменты
- Настройка блога (доработка), вывод записей на главную по дизайн-макету
- и прочие задачи подобного свойства.
- Верстка - обсуждаемо (не обязательно делать), в первую очередь нас интересуют работы по бекэнду.
Прошу обозначить примерные сроки и бюджеты.
Спасибо за внимание!
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