Отправка данных с формы сайта в Битрикс24

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки179 просмотров
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Добрый день. Сайт на Joomla, там 27 форм сделанных на компоненте BaForms 

Есть CRM Битрикс 24, нужно создавать заявку (лид) в Битрикс 24 каждый раз когда отправляется данные из формы. ФОрмы все идентичные, данные только имя и телефон, достаточно сделать для одной формы и мы сами размножим это на все остальные, просто понимаю что это немного нудно делать)))

P.S. даные от битрикс 24 есть, создать там то что нужно без проблем сможем.

Жду стоимость и сроки. Спасибо!

4 года назад
seregapr
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад