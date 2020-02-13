Отправка данных с формы сайта в Битрикс24

Добрый день. Сайт на Joomla, там 27 форм сделанных на компоненте BaForms

Есть CRM Битрикс 24, нужно создавать заявку (лид) в Битрикс 24 каждый раз когда отправляется данные из формы. ФОрмы все идентичные, данные только имя и телефон, достаточно сделать для одной формы и мы сами размножим это на все остальные, просто понимаю что это немного нудно делать)))

P.S. даные от битрикс 24 есть, создать там то что нужно без проблем сможем.

Жду стоимость и сроки. Спасибо!