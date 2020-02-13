Отправка данных с формы сайта в Битрикс24

Нужен фид RSS экспортирующий все активные товары из Wocoomerce
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Добрый день. Сайт на Joomla, там 27 форм сделанных на компоненте BaForms
Есть CRM Битрикс 24, нужно создавать заявку (лид) в Битрикс 24 каждый раз когда отправляется данные из формы. ФОрмы все идентичные, данные только имя и телефон, достаточно сделать для одной формы и мы сами размножим это на все остальные, просто понимаю что это немного нудно делать)))
P.S. даные от битрикс 24 есть, создать там то что нужно без проблем сможем.
Жду стоимость и сроки. Спасибо!
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