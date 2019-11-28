seregapr

Сергей seregapr

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправить функционал сайта на Joomla+JBZoo

    Необходимо изменить функционал заказа товаров на сайте sskindustry.ru. В админке каждого товара должно быть поле для указания кратного количества заказа. Например, для товара, продающегося упаковками по 1000 штук, цена указывается за одну единицу. Нужно также реализовать округление введенного значения в большую сторону и корректировку количества через кнопки плюс и минус с учетом заданного кратного значения.

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта на HTML

    День добрый, есть одностраничник - дизайн https://yadi.sk/d/EQkV9WTkrSnvJg собственно нужно просто сверстать его на HTML нюанс в том что сейчас в дизайне у нас русская версия, я пришлю исполнителю перевод на Казахский и надо будет наполнить именно ...

    HTML
    HTML-верстка109 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ускорить работу сайта

    skr.sh/s4smkEd3GDL сайт такой вот, огромный по всем фронтам, тяжелый, куча скриптов, куча изображений и все такое. Естественно подтупливает и нормально им пользоваться можно через какоето время только после открытия. Собственно задача его ка ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсинг товаров с сайта

    Нужно спарсить все товары отсюда https://panel.ru/shop/ из этих разделов https://skr.sh/s4emNcgq3MO Формат csv или эксель. Во вложении структура файла с примером двух позиций, как должно быть на выходе (разделитель знак ^ и ограничетель знак ~ для открытия файла). ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучка текста

    Добрый день, в приложение есть тексты их нужно все озвучать. предоставить в итоге нужно по каждому тексту 1 файл.  Прошу обозначить стоимость и прислать ссылку на ваш голос. СпасибО!

    Озвучивание75 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка и натяжка сайта на WP

    yadi.sk/d/wNFWUt7r1dT10Q тут исходники, сайт каталог, сложностей особо не вижу, о если нужно что то конкретизировать то обсудим. Отдельн мобильную версию не рисовал, так как основная версия нарисована по сетке, не думаю что возникнут проблемы с ...

    WordPress
    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Парсинг плюс наполнение сайта

    Добрый день, нужен человек для наполнение сайта через парсинг товаров так же и через ручное наполнение. Тематика сайта магазин электротоваров. Каталог наполнен из 1ски – то есть есть только название и цена по сути. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать блок на сайте ModX

    Добрый день, есть сайт на модикс нужно на него разместить на главную страничку новый блок https://prnt.sc/txllk0 это его дизайн. Там из функционала только закладки - щелкаем по одному из квадратиков - https://prnt.sc/txllwh и ниже ...

    MODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта на Joomla

    Добрый день, во вложение макеты. По функционалу вроде все максимально банально. Жду предложэений по верстке с натяжкой на Joomla – стоимость и сроки

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переверстать сайт на битрикс

    Добрый день, есть сайт на clck.ru/PeWwA его нуждно переделать на битрикс. Битрикс куплен, функционал нужно сохранить и по возможности перенести его на битрикс в том же виде что есть сейчас на этом сайте. Дизайн не меняем. ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта на Joomla

    Добрый день, дизайн во вложение. Нужна верстка на Joomla + JBzoo (это в приоритете, но если работаете с чем то другим пишите предложения) + формы на RsForm Вот пример исполнения подобного сайта ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Отправка данных с формы сайта в Битрикс24

    Добрый день. Сайт на Joomla, там 27 форм сделанных на компоненте BaForms  Есть CRM Битрикс 24, нужно создавать заявку (лид) в Битрикс 24 каждый раз когда отправляется данные из формы. ФОрмы все идентичные, данные ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3d модель

    Доброго дня. Нужно нарисовать в 3д максе модель одного не сложного устройства и сделать несколько рендеров.  Я смогу отправить набросок сделанный от руки. Если в 2 словах.  Представьте ...

    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Спец по modx

    Добрый день. Есть сайт на половину сделанный, тость часть разделов сверстано часть пустые. Сейчас дорисовываем прядка 10 страниц еще и нужно будет их сверстать и настроить. Ссылки и доступы могу дать в личку, также ...

    MODX
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстальщик Joomla

    Добрый день. Нужен верстка + настройка сайта на Joomla Макет можно видеть тут - http://creative-bot.ru/pres/avanti.jpg Не буду тут описывать все нюансы функционала сайта, но я думаю больших вопросов не должно возникнуть, так как сайт простейший. то ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист Joomla

    Добрый день. Необходим человек для доделки сайта. На данный момент тут http://test8.avanti-w.ru/ размещен и сверстан сайт, там настроен стандартный функционал и немного пытались допилить функционал. Работает на JbZoo, Виджет ките и других популярных модулях и плагинах,  ...

    JoomlaPHP
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рассылка по E-mail

    Добрый день нужна рассылка e-mail писем по нашей базе. Рассылка разовая, адресов около 100000 Жду предложений и вариантов как это можно сделать с максимальной доставкой.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео монтаж

    Добрый день. Есть видео ролик, (покажу его когда общаться начнем) нужно его отредактировать в основном наложив туда разные всякие эффекты – затемнения, выделения, расставления акцентов и прочее такое. то есть нужно по сценарию провести зрителя ...

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Верстка сайта на Joomla или на WordPress
JoomlaWordPress
Хороший заказчик, проблем с оплатой не было! рекомендую!
В общем то все хорошо. Закрыли работу, все довольны! Можете обращаться...
Ответный отзыв
alexsandr999
28 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта
Хороший заказчик, четкая задача, моментальная коммуникация, спасибо за интересны проект. Рекомендую)
Все отлично, постоянно на связи, все в срок.
Ответный отзыв