Необходимо изменить функционал заказа товаров на сайте sskindustry.ru. В админке каждого товара должно быть поле для указания кратного количества заказа. Например, для товара, продающегося упаковками по 1000 штук, цена указывается за одну единицу. Нужно также реализовать округление введенного значения в большую сторону и корректировку количества через кнопки плюс и минус с учетом заданного кратного значения.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
День добрый, есть одностраничник - дизайн https://yadi.sk/d/EQkV9WTkrSnvJg собственно нужно просто сверстать его на HTML нюанс в том что сейчас в дизайне у нас русская версия, я пришлю исполнителю перевод на Казахский и надо будет наполнить именно ...HTML-верстка109 заявокЗакрыт4 года назад
День добрый, задачи во вложение. Жду предложений по бюджету и сроку, Спасибо!Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
skr.sh/s4smkEd3GDL сайт такой вот, огромный по всем фронтам, тяжелый, куча скриптов, куча изображений и все такое. Естественно подтупливает и нормально им пользоваться можно через какоето время только после открытия. Собственно задача его ка ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно спарсить все товары отсюда https://panel.ru/shop/ из этих разделов https://skr.sh/s4emNcgq3MO Формат csv или эксель. Во вложении структура файла с примером двух позиций, как должно быть на выходе (разделитель знак ^ и ограничетель знак ~ для открытия файла). ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, в приложение есть тексты их нужно все озвучать. предоставить в итоге нужно по каждому тексту 1 файл. Прошу обозначить стоимость и прислать ссылку на ваш голос. СпасибО!Озвучивание75 заявокЗакрыт5 лет назад
yadi.sk/d/wNFWUt7r1dT10Q тут исходники, сайт каталог, сложностей особо не вижу, о если нужно что то конкретизировать то обсудим. Отдельн мобильную версию не рисовал, так как основная версия нарисована по сетке, не думаю что возникнут проблемы с ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужен человек для наполнение сайта через парсинг товаров так же и через ручное наполнение. Тематика сайта магазин электротоваров. Каталог наполнен из 1ски – то есть есть только название и цена по сути. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, есть сайт на модикс нужно на него разместить на главную страничку новый блок https://prnt.sc/txllk0 это его дизайн. Там из функционала только закладки - щелкаем по одному из квадратиков - https://prnt.sc/txllwh и ниже ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, во вложение макеты. По функционалу вроде все максимально банально. Жду предложэений по верстке с натяжкой на Joomla – стоимость и срокиHTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, есть сайт на clck.ru/PeWwA его нуждно переделать на битрикс. Битрикс куплен, функционал нужно сохранить и по возможности перенести его на битрикс в том же виде что есть сейчас на этом сайте. Дизайн не меняем. ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, дизайн во вложение. Нужна верстка на Joomla + JBzoo (это в приоритете, но если работаете с чем то другим пишите предложения) + формы на RsForm Вот пример исполнения подобного сайта ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Сайт на Joomla, там 27 форм сделанных на компоненте BaForms Есть CRM Битрикс 24, нужно создавать заявку (лид) в Битрикс 24 каждый раз когда отправляется данные из формы. ФОрмы все идентичные, данные ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго дня. Нужно нарисовать в 3д максе модель одного не сложного устройства и сделать несколько рендеров. Я смогу отправить набросок сделанный от руки. Если в 2 словах. Представьте ...3D-графика22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, задача такая – есть сайт сделана на Joomla + Компонент ADS manager (Если вы о нем впервые слышите, то это не страшно, там больше дело в PHP) Задача в том что при добавление ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть сайт на половину сделанный, тость часть разделов сверстано часть пустые. Сейчас дорисовываем прядка 10 страниц еще и нужно будет их сверстать и настроить. Ссылки и доступы могу дать в личку, также ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужен верстка + настройка сайта на Joomla Макет можно видеть тут - http://creative-bot.ru/pres/avanti.jpg Не буду тут описывать все нюансы функционала сайта, но я думаю больших вопросов не должно возникнуть, так как сайт простейший. то ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходим человек для доделки сайта. На данный момент тут http://test8.avanti-w.ru/ размещен и сверстан сайт, там настроен стандартный функционал и немного пытались допилить функционал. Работает на JbZoo, Виджет ките и других популярных модулях и плагинах, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день нужна рассылка e-mail писем по нашей базе. Рассылка разовая, адресов около 100000 Жду предложений и вариантов как это можно сделать с максимальной доставкой.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть видео ролик, (покажу его когда общаться начнем) нужно его отредактировать в основном наложив туда разные всякие эффекты – затемнения, выделения, расставления акцентов и прочее такое. то есть нужно по сценарию провести зрителя ...Видеомонтаж30 заявокЗакрыт5 лет назад