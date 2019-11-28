День добрый, есть одностраничник - дизайн https://yadi.sk/d/EQkV9WTkrSnvJg собственно нужно просто сверстать его на HTML нюанс в том что сейчас в дизайне у нас русская версия, я пришлю исполнителю перевод на Казахский и надо будет наполнить именно ...