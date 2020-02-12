Поправки сделать по сайту CMS Bitrix https://docs.google.com/document/d/1L8zJ2JHKRhxZrx_4iejF4YHUYqsSOLP97ZUxIIgtfgk/edit?usp=sharing
Необходимо срочно внести правки на сайт, разработанный на BITRIX
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходим специалист по битриксу, который поможет нам внести правки на сайт, быстро и качественно.
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