Нужна помощь по вордпрессу

Нужно в вордпресе сделать 2 вещи

1. При добавлении комментариев на сайт сделать так, чтобы они появлялись только после утверждения администратором.

2. При получении комментариев присылать уведомление на почту о новом комментарии. В теме письма указывать адрес организации и ее инн.

Интересуют сроки и примерная цена.