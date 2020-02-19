Сделать мобильные версии для двух сайтов на WP

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок195 просмотров
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Необходимо сделать мобильные версии для двух сайтов на WP, таким образом, чтобы некоторые части контента отображаемые мобильным пользователям менялись - например ссылка на странице для обычных пользователей вида link менялась на link/mob и т.п.  И конечно в мобильной версии вид страниц привести в удобный для мобильных пользователей формат.

4 года назад
smash777
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
thongx
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$80
3 дня
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