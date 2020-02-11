Перенести сайт WP в поддомены.

Есть основной домен, сайт на WP на 3 языках.

На нем создано 2 субдомена. На каждом субдомене будет также по 3 языка.

Необходимо для субдоменов -

Скопировать с основного домена для каждого языка отдельный сайт, с отдельной базой данных. Чтобы эти сайты не были связаны для последующих изменений.

Сначала сделать для одного субдомена, я внесу корректировки и уже скорректированный скопировать на второй субдомен.

Пожалуйста, напишите сроки и стоимость.