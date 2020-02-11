Перенести сайт WP в поддомены.

Такая ситуация: разово поработали со специалистом, чтобы сделать сайт на Webflow. Дизайнеры научились верстать лендинги и блог посты, маркетинг-отдел - менять тексты, но специалист ушел и теперь некому фиксить баги и выполнять более сложные работы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть основной домен, сайт на WP на 3 языках.
На нем создано 2 субдомена. На каждом субдомене будет также по 3 языка.
Необходимо для субдоменов -
Скопировать с основного домена для каждого языка отдельный сайт, с отдельной базой данных. Чтобы эти сайты не были связаны для последующих изменений.
Сначала сделать для одного субдомена, я внесу корректировки и уже скорректированный скопировать на второй субдомен.
Пожалуйста, напишите сроки и стоимость.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $50
1. Добавить микроразметку для звезд в выдаче Google 2. Исправить ошибки в версткеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сайт написанный на wordpress. Требуется добавить раздел для клиентов! У нас пользователей-клиентов около 100. У каждого будет логин и пароль. Пользователь входит на сайт и видит список своих заявок. Регистрация/ восстановление пароля не нужны. Наш сотрудник все пароли и логины раздает. Исходник ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $5
На сайте Wordpress установлена самописаня тема. При ее использовании внутри админки появляются ошибки: [list][*]При попытке открыть библиотеку медиафайлов видна бесконечная загрузка и файлы-картинки не отображаются.[*]При попытке загрузки файла-картинки, выдается ошибка, но картинка загружается на хостинг.[*]При обновлении ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, зовут меня Татьяна и у меня проблемы с сайтом, был перенос на другой хостинг в связи с занесенным вирусом . Сделали чистку и поставили защиту, однако вирус ранее все перемешал и сайт нуждается ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. На сайте с возможностью размещения объявлений необходимо доработать плагин Front End PM таким образом, чтобы было можно отправить сообщение автору прямо со страницы его объявления с указанием названия объявления в теме или в теле ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, есть сайт на WP нужно его подлотать. 1. Обновление CMS WP + версию php 7.2 убедится что все работает. 2. Максимальное ускорение сайта под pagespeed Нужно максимально ускорить сайт! 4. https://psn-accounts.com/games/crash-team-racing/ на странице игры вкладки tabs не ...Закрыт4 года назад
Необходимо написать функцию, которая посчитает и выведет количество изображений в посте. Будет использоваться на страницах таксономий.Закрыт4 года назад
- $10
Корзина не работает адекватно, предполагаю что что то изменилось в браузерах, либо связано с аякс либо с тем что отвечает за показ и подсчёт доставки, либо что то ещё, сайту более 4ёх лет, всё работало ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Решить проблему на bitrix. При отправлении формы выскакивает сообщение "не все поля заполнены"Закрыт4 года назад