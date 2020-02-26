Фиксы и апдейты для сайта компании на Webflow

Такая ситуация: разово поработали со специалистом, чтобы сделать сайт на Webflow. Дизайнеры научились верстать лендинги и блог посты, маркетинг-отдел - менять тексты, но специалист ушел и теперь некому фиксить баги и выполнять более сложные работы. Сейчас есть нижеследующий скоуп по нескольким задачам, который необходимо выполнить, но будем рады позже продолжить сотрудничество в более тесном формате.

Прошу сориентировать по стоимости работ и времени выполнения нижеследующих задач. Для долгосрочного сотрудничества отдадим предпочтение экспертам в Webflow и Wordpress, с похожими задачами в портфолио и отзывами.

1. Необходимо обновить страницу https://www.ego-cms.com/plans . Все детали дам избранному исполнителю, а пока вкратце: необходимо заменить некоторые тексты. Сейчас по клику на каждый план страница скроллится чуть вниз и показывается таб с нужным контентом - под каждым нужно поставить кнопку, ведущую на типовую страницу с заголовком и формой, аналогичную существующей.

2. У нас есть лендинг https://ego-cms.com/centralreach , в нем в мобильной версии есть две проблемы:

2а. Лишний горизонтальный скролл

2б. Вертикальный скролл работает где-то до первой трети, потом он как бы захлебывается и практически не работает.

3. На нашем блоге https://ego-cms.com/blog у каждого блогпоста есть два параметра: категория и тег. По категориям можно навигировать на главной блога с помощью горизонтального меню вверху. Больше они нигде не видны. Теги указаны цветными плашками поверх картинок. Они также указаны вверху каждой страницы блогпоста. Но они некликабельны. Возник вопрос, можно ли их сделать кликабельными. По клику должна отображаться страница с URL вида https://ego-cms.com/blog/tag_name/ со списком блогпостов, имеющих этот тег, отсортированными по дате (самые свежие первыми).

4. У нас на сайте уже есть несколько форм для заполнения. В каждой форме есть поля, которые ранее имели одно название (типа Email 3, Name 4), потом другое, более осмысленное (типа Free Consultation Email). Если форма была заполнена, когда названия были старые, а потом заполнена, когда названия поменялись, то в результирующей базе заявок останутся все поля. Так в результирующей таблице заявок образовался беспорядок: то есть есть записи, заполненные в одной и той же форме, но заполнены они в разных столбиках. Это было бы нестрашно, но она просто велика в ширину и сложно разобраться, где куда человек приходил. Можно ли навести в ней порядок? Может быть, вы знаете, как ее редактировать. Заодно мы бы удалили липовые заявки тестировщиков. Сейчас в этой таблице не много заявок (пара сотен).