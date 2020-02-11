Создать на сайте личный кабинет для клиентов!

Необходимо настроить рекламные блоки и брендирование новостного сайта на Друпале.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас пользователей-клиентов около 100.
У каждого логин и пароль.
Пользователь входит на сайт и видит список своих заявок.
Регистрация/ восстановление пароля не нужны. Наш сотрудник все пароли и логины раздает.
Исходник - экселевская таблица.
К пользователю привязывается одно или несколько значений из столбца "клиент" таблицы исходник.
И в форме вывода пользователю отображаются все строки таблицы "Исходник" где в столбце "клиент" есть привязанные к нему значения. Исходник обновляется ежедневно 1-2 раза.
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