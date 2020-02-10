Добавить дополнительные поля в товар woocommerce

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно добавить дополнительные поля в товар woocommerce (характеристики товара).  И вывести их через ajax фильтр. Модуль установлен, настроен. 

WooCommerce
4 года назад
petelhby
38 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад