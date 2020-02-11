Функция для вывода количества изображений в посте wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки135 просмотров
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Необходимо написать функцию, которая посчитает и выведет количество изображений в посте. Будет использоваться на страницах таксономий. 

WordPress
4 года назад
guest_15814236698464
4 года в сервисе
Был
4 года назад