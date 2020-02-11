Joomla 2.5, VirtueMart 2 – ошибка корзины

Решить проблему на bitrix. При отправлении формы выскакивает сообщение "не все поля заполнены"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Корзина не работает адекватно, предполагаю что что то изменилось в браузерах, либо связано с аякс либо с тем что отвечает за показ и подсчёт доставки, либо что то ещё, сайту более 4ёх лет, всё работало безупречно, проблемы начались с сентября, работа корзины восстанавливается если стереть историю в браузере и сразу перезагрузить компьютер, судя по сообщениям покупателей – и гугл хром и опера обе выдают одинаковую ошибку на компьютерах и телефонах... однако в туже минуты на неюзаном броузере или на другом гаджете всё работает, после затирания истории браузера – ошибка повторяется через неопределённое время (естественно браузер юзается)
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